Hohe Beute bei Einbruch in Aitrang

An einem Anwesen im Bereich des Katzenberg in Aitrang haben Unbekannte am Freitag, 13. Dezember, ein Fenster aufgehebelt. Die Täter verwendete dabei offensichtlich ein Werkzeug und gelangte in das Wohnhaus. Dort wurde laut Eigentümer eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld entwendet.

Wonach die Polizei Marktoberdorf nun sucht

Möglicherweise wurde durch den oder die Täter ein Fahrzeug genutzt und in der Nähe abgestellt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040.