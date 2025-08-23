Icon Menü
Einzelhandel in Marktoberdorf: Die Stadt startet eine Befragung der Betriebe – Wie geht es den Geschäften?

Innenstadt beleben

Wie gut lässt sich in Marktoberdorf einkaufen? Die Stadt startet eine Umfrage

Der Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen. In Marktoberdorf können Betriebe jetzt an einer Umfrage teilnehmen und eine Einschätzung der Lage abgeben.
Von Felicia Straßer
    Der Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen. Um sich ein genaueres Bild von der Situation zu machen, befragt die Stadt Marktoberdorf die örtlichen Betriebe. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Innenstädte werden zunehmend leerer, während der Online-Handel wächst. Diese Entwicklung stellt Städte vor neue Herausforderungen. Zudem machen steigende Kosten und eine allgemeine wirtschaftliche Verunsicherung dem Einzelhandel zu schaffen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, startet die Stadt nun eine besondere Initiative. Damit Marktoberdorf attraktiv und lebendig bleibt, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell.

