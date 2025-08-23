Wie gut lässt sich in Marktoberdorf einkaufen? Die Stadt startet eine Umfrage

Innenstädte werden zunehmend leerer, während der Online-Handel wächst. Diese Entwicklung stellt Städte vor neue Herausforderungen. Zudem machen steigende Kosten und eine allgemeine wirtschaftliche Verunsicherung dem Einzelhandel zu schaffen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, startet die Stadt nun eine besondere Initiative. Damit Marktoberdorf attraktiv und lebendig bleibt, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell.
Innenstadt beleben
