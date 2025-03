Spannende Angebote für Häuslebauer und Sanierer im Ostallgäu

Die Servicestelle Klima berät und unterstützt bei allen Fragen rund um die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung. Die neuen Veranstaltungen der Servicestelle sind im Programmflyer von März bis Juli zu finden. Darauf weist das Landratsamt nun hin. Unter anderem gibt es eine Autorenlesung, Vorträge, eine Infoveranstaltung für Unternehmen, einen Austauschtreff und einen Waldspaziergang.

„Förster des Jahres“ berichtet

Autorenlesung: „Der Wald der Zukunft – Ein Förster berichtet vom Kampf um unsere Bäume“ mit Martin Janner am Montag, 31. März in Marktoberdorf: Janner wurde 2023 mit dem Deutschen Waldpreis als „Förster des Jahres“ ausgezeichnet. Er beobachtet seit über 25 Jahren wie sich unser Wald im Klimawandel verändert. In seinem Buch berichtet er, wie wir unseren Zukunftswald gestalten und diesen widerstandsfähig machen können.

Wasser auf dem eigenen Grundstück nutzen

Online-Vortrag: „Starkregen, Hochwasser & Trockenheit – Wasser auf dem eigenen Grundstück nutzen und lenken“ am Montag, 7. April: Im Vortrag erfährt man mehr zu den Veränderungen vor Ort und wie sich diese auf das eigene Grundstück auswirken. Themen sind Vorkehrungsmaßnahmen für Starkregen und Hochwasser und man erhält Tipps im Umgang mit Trockenheit und zur passenden Pflanzenauswahl.

Was ist Gemeinwohlökonomie?

Informationsveranstaltung für Unternehmen: „Gemeinwohlökonomie“ am Montag, 5. Mai in Biessenhofen-Ebenhofen: Bei der Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Ostallgäu berichten Experten über ihre Projekte und zeigen, wie die GWÖ-Zertifizierung einen positiven Beitrag für Unternehmen leisten kann.

Austauschtreff: „Eigenheim sanieren“ am Mittwoch, 14. Mai in Ruderatshofen-Apfeltrang: Dieser Austauschtreff ist für alle, die gerade mitten in einer Sanierung stecken oder eine Sanierung angehen wollen. Er ermöglicht, Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu stellen.

Abendlicher Spaziergang im Wald

Spaziergang: „Mit der Försterin durch den Wald“ am Donnerstag, 26. Juni bei Marktoberdorf: Unter Leitung einer Försterin erfährt man auf diesem abendlichen Spaziergang mehr über die aktuellen Herausforderungen, denen unsere Wälder begegnen und welche Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu schützen, zu nutzen und zu erhalten.

„Photovoltaik und Speicher – was geht und was nicht?

Vortrag: „Photovoltaik und Speicher – was geht und was nicht?“ am Montag, 7. Juli in Füssen-Hopfen: Michael Vogtmann erklärt, wie man den Eigenverbrauch und die Autarkiequote im Einfamilienhaus steigern kann. Dabei geht er darauf ein, wie man mit PV und dem Einsatz eines größeren Speichers die Bereiche Wärme, Energie und Mobilität sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Der Vortrag findet im Rahmen der Vortragsreihe „Klima & Energie“ in Kooperation mit dem Fortbildungszentrum Eggensberger statt.

Den Programmflyer und Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.ostallgaeu.de/klima. Kontakt: Servicestelle Klima, klima@lra-oal.bayern.de, Telefon 08342/911-961.