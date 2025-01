Der Fasching nimmt Fahrt auf: Gute Stimmung beim Hofball

Rund 400 maskierte Gäste feierten den Faschingsauftakt beim Hofball des Faschingsvereins Ronsberg. Ob Bienen, Meerjungfrauen, Super Mario oder Schneemänner, der Kreativität der Kostüme war unter den Feiernden keine Grenzen gesetzt. Zu Gast waren in diesem Jahr die Garden Siedelonia aus Mindelheim und Zaisonarria aus Zaisertshofen im Unterallgäu.

Aliens landen auf der Faschingsbühne

Mit einer stattlichen Einlaufshow der Garden wurden die Gäste begrüßt. Danach durften die Garden ihre Tänze zeigen, angefangen mit dem Walzer des Mini-Prinzenpaares Prinzessin Sophia II. und Prinz Maximilian III. Anschließend stellten die jüngsten Tänzerinnen der Minigarde beim Marsch ihr Können unter Beweis. Hoch hinaus ging es bei den Minis bei Ihrem Showtanz unter dem Motto „Minis im Weltall“, hier funkelten nicht nur die Sterne, sondern auch ein Alien begegnete Ihnen auf ihrer Reise durchs All.

Die Teeniegarde wird in diesem Jahr regiert von Prinzessin Judith I. und Prinz Fabian I. Auch die Teeniegarde packte beim Showtanz das Reisefieber. Zum Motto „It's time for Africa“ entführten sie ihre Gäste auf den zweitgrößten Kontinent der Erde. Durch den Abend führte Hofmarschall Michael Mayer, der das Publikum auch zu kräftigem Applaus erzog.

Ronsberg ist entzündet vom olympischen Geist

Auch Prinzessin Melanie I. und Prinz Daniel IV präsentierten ihren Prinzenwalzer. Der Showtanz der Prinzengarde war nicht nur sportlich anzusehen, sondern widmet sich mit den Olympischen Spielen auch einem sportlichen Thema. Die Eröffnung der Spiele zeichnet natürlich immer das Entzünden der olympischen Flamme aus, die auch farbenfroh auf der Bühne symbolisch entzündet wurde.

Die Gastgarde Siedelonia präsentierte neben dem Prinzenwalzer von Prinzessin Alicia I. und Prinz Marcel I. auch ihren Gardemarsch, der vom Publikum mit viel Applaus honoriert wurde. Die Gastgarde aus Zaisertshofen ging mit ihrem Showtanz ebenfalls auf Reisen. Unter dem Motto „Pizzonaria“ ging es nach Italien, dem Land von Pizza und Pasta.

Wann die Umzüge stattfinden

Neben den Akteuren auf der Bühne übernehmen zahlreiche Personen hinter den Kulissen - neben dem Einstudieren der Tänze -auch zahlreiche organisatorische Tätigkeiten. Bei ihnen bedankten sich Präsidentin Madeleine Michels und zweite Vizepräsidentin Monja Nett. Ebenso ehrten Michels und Nett Luisa Klingler, Chiara Carluccio, Lara Mayer, Jana Weis, Theresa Freudling und Ramona Längst für elfjährige Mitgliedschaft.

Den Abschluss des Balls bildete der Showtanz des Elferrates unter dem Motto „Schuh des Manitu“. Fast schon traditionell forderte das Publikum nicht nur eine Zugabe, sondern wollte die Einlage nochmals von vorne sehen.

Der Ball bildete den Auftakt der Faschingssaison in Ronsberg. Neben den beiden Umzügen am 16. Februar und 2. März findet im Festzelt auch wieder ein Battle of the Crown statt, bei dem sich Prinzenpaare in Spielen um die Krone duellieren, ein Schafkopfturnier sowie eine Jubiläumsparty.