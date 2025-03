So dicht gedrängt standen die Zuschauer schon lange nicht mehr im Herzen des Marktfleckens wie beim großen Umzug am Faschingssonntag. Und obwohl parallel die Umzüge in Ronsberg und Marktoberdorf liefen, waren immerhin 36 Gruppen angetreten, um Fantasie und Feierfreude nach Obergünzburg zu bringen. Beides ist ihnen bestens gelungen.

Barbara Kettl-Römer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis