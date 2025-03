Polizei zieht Bilanz nach Faschingsumzügen im Ostallgäu

Eine positive Bilanz zieht die Polizeiinspektion Marktoberdorf nach dem Faschingsendspurt. In vielen Dörfern hatte es am Rosenmontag und Faschingsdienstag noch kleinere Umzüge gegeben.

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben bei den Veranstaltungen ein hohes Maß an Sicherheit feststellen. Durch intensive Vorgespräche waren die Veranstalter sensibilisiert und die Sicherheitsvorkehrungen wurden nochmals erhöht. Immer wieder, so eine Mitteilung der Polizei, meldeten sich Zuschauer bei den Einsatzkräften und äußerten ihre Zufriedenheit mit den Sicherheitsmaßnahmen. Hier die einzelnen Umzüge:

Faschingsumzug in Görisired verläuft mit 300 Zuschauenden problemlos

Görisried: Der Faschingsumzug am Rosenmontag ist aus Sicht der Polizei problemlos verlaufen. 300 Zuschauende verfolgten im Dorfzentrum das bunte Treiben mit etwa 200 Teilnehmenden und fast zehn Wägen. Die Absperrung erfolgte durch die Feuerwehr Görisried mit 15 Kräften.

Aitrang: Rund 1500 Zuschauende kamen in das Dorfzentrum von Aitrang und feierten am Faschingsdienstag mit über 200 Teilnehmenden in knapp 20 Zugnummern. Die Absperrung erfolgte durch die Feuerwehren Aitrang und Huttenwang mit 19 Kräften.

1500 Zuschauer bei Faschingsumzug in Stötten am Auerberg

Stötten: Ebenfalls rund 1500 Zuschauer verfolgten am Dienstag in Stötten am Auerberg den Umzug mit 280 Teilnehmenden und rund 15 Zugnummern. Die Absperrung übernahm die Feuerwehr Stötten mit 15 Kräften, das Rote Kreuz war mit zwei Kräften vor Ort.

Rettenbach: Rund 180 Zuschauende säumten das Dorfzentrum in Rettenbach beim Faschingstreiben am Dienstag. Dort gab es rund 70 Teilnehmende und zehn Zugnummern. Die Absperrung übernahm die Feuerwehr Rettenbach mit acht Kräften.