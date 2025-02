Fasnachtsabende: Jetzt gibt es die Karten für den Höhepunkt der Fasnachts-Saison

Die Vorfreude auf die Fasnachtsabende 2025 ist riesig. Und auch dieses Jahr erwarten die Veranstalter wieder eine hohe Nachfrage nach Eintrittskarten. Der Vorverkauf startet am Samstag, 8. Februar, nach bewährtem Prinzip: Ohne elektronische Systeme werden die Karten vor Ort im Modeon (Schwabenstraße) nach dem Ansteh-System vergeben, es ist keine Kartenzahlung möglich.

Der Vorverkaufstermin liegt traditionell 14 Tage vor der Premiere. Erfahrungsgemäß werden an diesem Tag noch nicht alle Karten verkauft, sodass Fasnachtsfreunde bis zur Premiere weitere Gelegenheiten haben, ihre Karten zu erwerben.

Karten für die Fasnachtsabende gibt es erstmals auch online

Erstmals bieten die Veranstalter ab dem 1. Nachverkaufstag (Montag, 10. Februar) die Möglichkeit, Karten auch online zu kaufen. Ab 8 Uhr können Interessierte ihre Karten bequem von zuhause aus erwerben. Zudem werden ab diesem Datum auch Kartenzahlung an unseren Vorverkaufsstellen akzeptiert.

Eine Mischung aus Kabarett, Revue und Allgäuer Bodenständigkeit

Die Fasnachtsabende finden vom 24. Februar bis zum 1. März im Modeon in Marktoberdorf jeden Abend um 20 Uhr statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Mischung aus Kabarett, Revue und Allgäuer Bodenständigkeit. Auf der Bühne geht es um die großen, aktuellen politischen Themen, aber auch um das, was die Marktoberdorfer bewegt. In berauschenden Kostümen überzeugen die Darsteller mit Gesang, ausgeklügelten Texten und Tanz- und Akrobatiknummern.

Vorverkaufstermine: Samstag, 8. Februar, von 8 bis 15 Uhr im Modeon (Schwabenstraße); Montag, 10. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr im Reisebüro Reimann (Georg-Fischer-Str. 1a); Mittwoch, 12. Februar, von 09.30 bis 12 Uhr im Reisebüro Reimann; Freitag, 14. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Reisebüro Reimann

Online-Kartenvorverkauf unter: www.oberdorfer-fasnacht.de oder direkt https://oberdorfer-fasnacht.dein-ticket.shop (pro Person können maximal 16 Karten ausgegeben werden.).