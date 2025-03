Nach 1:8-Klatsche: Findet Thalhofen gegen Wiggensbach zurück in die Erfolgsspur?

Nach der deftigen 1:8-Schmach ist der FC Thalhofen am Samstag, 29. März, auf Wiedergutmachung aus. Es war ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga. Nun empfängt der FCT den FC Wiggensbach um 15.30 Uhr im Stadion am Mühlsteig zum Allgäuderby.

Thalhofens Gegner FC Wiggensbach startete nicht gut in 2025

Der FC Wiggensbach ist nicht gut ins neue Jahr gestartet und verlor sein erstes Spiel vergangene Woche mit 0:1 in Babenhausen. Am Mittwoch musste die Mannschaft von Trainer Alexander Methfessel jedoch im Nachholspiel gegen den FC Bad Wörishofen erneut ran und setzte sich in einem spektakulären Spiel mit 5:4 durch. In der Tabelle steht Wiggensbach damit mit 35 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz.

Thalhofen hingegen muss eine Reaktion nach der Niederlage am vorigen Wochenende beim SV Türkgücü Königsbrunn zeigen. „Es gibt einige Gründe, warum wir das Spiel so verloren haben. Am Ende hat es aber die Mannschaft einfach nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was es gebraucht hätte, um gegen Türkgücü zu bestehen“, sagt Trainer Florian Niemeyer. Erschwerend kommt hinzu, dass unter der Woche die führende SG Niedersonthofen/Martisnszell ihr Nachholspiel gegen den FC Oberstdorf gewonnen hat. Somit beträgt der Rückstand der Thalhofener auf die Tabellenspitze nun sechs Punkte.

FCT-Kapitän Beutel zur 1:8-Klatsche: „Wollen sofort zurück in die Erfolgsspur“

Um eine kleine Chance auf die Meisterschaft zu wahren, darf der FCT in den restlichen acht Spielen keine Zähler mehr liegen lassen. Nun gilt es aber zunächst, sich wieder zu fangen und das 1:8 abzuschütteln. „Wir wollen zeigen, dass die Niederlage gegen Königsbrunn ein Ausrutscher war, und wollen sofort zurück in die Erfolgsspur“, sagt Kapitän Nico Beutel.

Um dies zu schaffen, muss der FC Thalhofen jedoch ein komplett anderes Gesicht zeigen. „Schon gegen Germaringen hat sich angedeutet, dass wir die Tore viel zu leicht herschenken. Das müssen wir abschalten“, äußert sich Niemeyer kritisch. „Wir müssen uns wieder auf die Grundtugenden konzentrieren und aus einer sicheren Defensive Selbstvertrauen gewinnen“, so der Trainer weiter.

Das ist Thalhofens Kader für das Spiel gegen Wiggensbach

Zu allem Überfluss haben sich am vergangenen Spiel Marvin Wahler und Julien Drimml verletzt und fallen für unbestimmte Zeit aus. Auch der Einsatz von Timo Welte, Dennis Hoffman und Robin Volland ist noch fraglich. FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Benjamin Büttner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Dennis Beutel, Linus Zeiler, Nico Beutel, Niklas Zeiler, Simon Nägele, Julien Drimml, Marco Steinhauser, Janik Suske, Matthias Vetter, Patrick Sandner.