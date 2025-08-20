Der FC Thalhofen steht vor einer großen Herausforderung

Schon am Mittwochabend steht für die Fußballer des FC Thalhofen die nächste Aufgabe in der Bezirksliga Schwaben Süd auf dem Programm. Um 18.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer beim TSV Bobingen.
Fußball in der Bezirksliga
Schon am Mittwochabend steht für die Fußballer des FC Thalhofen die nächste Aufgabe in der Bezirksliga Schwaben Süd auf dem Programm. Um 18.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer beim TSV Bobingen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden