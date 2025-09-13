Angeschlagen und deshalb gefährlich: FC Thalhofen muss aufpassen

Gut, aber noch nicht ganz gut genug ist der FC Thalhofen bisher in der Saison der Fußball-Bezirksliga unterwegs. Am Samstag, 13. September, ist er beim FC Königsbrunn gefordert. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion.

Die Gastgeber erlebten bislang einen schwierigen Saisonstart. Nach neun Partien stehen lediglich sechs Punkte auf der Habenseite, was aktuell Tabellenplatz 14 bedeutet. Am vergangenen Wochenende musste die Elf von Trainer David Bulik eine weitere Niederlage hinnehmen: Beim SV Egg an der Günz unterlag sie mit 1:3.

Dieses Fazit zieht Trainer Niemeyer nach den ersten Spielen des FC Thalhofen

Auch der FC Thalhofen ging leer aus. Im Heimspiel gegen den ambitionierten SV Mering unterlag die Niemeyer-Elf knapp mit 1:2 und konnte damit auch das nächste Top-Spiel nicht für sich entscheiden. Der Rückstand auf die Tabellenspitze vergrößerte sich dadurch, sodass der FCT nach neun Spielen mit 14 Punkten auf Rang sechs liegt.

Trainer Florian Niemeyer zieht ein klares Zwischenfazit: „Wir spielen bisher eine ordentliche Saison, aber eben auch nicht mehr. Um ganz vorn anzugreifen, fehlen momentan die letzten Prozente.“

Mannschaft ist gewarnt: In Königsbrunn steckt mehr

Trotz der jüngst eher enttäuschenden Ergebnisse in den Spitzenspielen warnt Niemeyer davor, die kommende Aufgabe nur nach dem Tabellenstand der Gastgeber zu beurteilen. Denn seiner Ansicht nach spiegelt die aktuelle Position nicht die Qualität der Königsbrunner wider. Dass diese Einschätzung berechtigt ist, zeigte bereits das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams, als sich der FCT lange schwer tat und erst in letzter Minute den Siegtreffer erzielte.

So will Thalhofen in Königsbrunn antreten

Personell muss Niemeyer auf Kapitän Beutel verzichten. Abgesehen von den bekannten Langzeitverletzten steht ihm ansonsten der gesamte Kader zur Verfügung.

FC Thalhofen: Patrick Reichhart, Patrik Sandner, Benjamin Büttner, Jakob Zeiler, Cedric Wahler, Nicolas Steger, Janik Suske, Niklas Zeiler, Mirza Velagic, Robin Thiel, Michael Dittrich, Marvin Wahler, Linus Zeiler, Simon Nägele, Julien Drimml, Dennis Beutel, Robin Volland.