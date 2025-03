Alles andere als eine Kneippkur für den FC Thalhofen

Für den FC Thalhofen geht es am Samstag, 15. März, endlich wieder los im Betrieb in der Bezirksliga. Um 14 Uhr empfangen die Fußballer um Trainer Florian Niemeyer den FC Bad Wörishofen im Stadion am Mühlsteig.

Nach einer intensiven Vorbereitung ist der Tabellenzweite heiß auf das erst Pflichtspiel nach der Winterpause. In insgesamt sechs Wochen, inklusive einem dreitägigen Trainingslager in Italien, schufen Spieler und Trainer die Grundlage für die restliche Saison. Zudem absolvierte der FCT sechs Vorbereitungsspiele, wovon er drei gewann und zwei verlor, eins endete unentschieden. In der Generalprobe vor dem ersten Spiel nach der Winterpause bezwang die Elf im Trainingslager den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Regen eindrucksvoll mit 7:0.

Wie Thalhofens Trainer Niemeyer die Lage einschätzt

Trainer Florian Niemeyer zieht ein gutes Resümee: „Die Vorbereitung war sehr positiv. Unser Kader ist sowohl in der Tiefe, als auch in der Breite sehr gut aufgestellt. So viele Spieler konnten selten die gesamte Vorbereitung durchziehen und wir sind definitiv bereit für die Partie am Samstag.“

Das dürfte aber auch vonnöten sein, wenn Thalhofen noch ein Wort um die Meisterschaft mitreden will. Nur noch elf Spiele sind in der restlichen Saison zu bestreiten und der Rückstand auf Tabellenführer SG Niedersonthofen/Martinszell beträgt fünf Zähler. Folglich darf sich die Mannschaft keine Patzer mehr erlauben.

Gegen wen Thalhofens Fußballer am Mittwoch schon wieder spielen

Wie bereit und gut sie wirklich ist, wird sich schnell zeigen. Denn am kommenden Mittwoch muss die Mannschaft bereits erneut ran, dann im Derby gegen den SVO Germaringen.

Es sind auf jeden Fall zwei Spiele, bei denen Thalhofen noch eine Rechnung offen hat, denn beide gingen in der Hinrunde verloren. Doch auch Kapitän Nico Beutel zeigt sich zuversichtlich: „Wenn wir unser Spiel durchziehen und unsere Leistung auf den Platz bringen, wird es sehr schwer, gegen uns Punkte zu holen.“

So will der FC Thalhofen gegen Bad Wörishofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Benjamin Büttner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Robin Volland, Dennis Hoffmann, Marvin Wahler, Dennis Beutel, Michael Dittrich, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Simon Nägele, Julien Drimml, Patrick Sandner, Marco Steinhauser, Janik Suske.