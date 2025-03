FC Thalhofen will englische Woche mit weiterem Sieg beenden

Nach dem 5:3-Erfolg beim SVO Germaringen haben die Fußballer des FC Thalhofen am Sonntag, 23. März, zum Abschluss der englischen Woche bereits das nächste Spiel vor der Brust. Um 15 Uhr treten sie in der Bezirksoberliga beim SV Türkgücü Königsbrunn an.

Jetzt darf beim FC Thalhofen nichts mehr dazwischenkommen

Die Königsbrunner Mannschaft fuhr in den ersten 18 Spielen lediglich neun Punkte ein, hat sich jedoch in der Winterpause personell deutlich verstärkt. Dies zeigte bereits im ersten Spiel Wirkung, denn die Mannschaft des neuen Trainers Emanuel Baum gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Babenhausen. Der Rückstand, um das ausgesprochene Ziel Klassenerhalt zu erreichen, beträgt nun nur noch sieben Punkte.

Beim FC Thalhofen hingegen läuft es weiter rund. Nach dem 5:1 Auftakterfolg in die Rückrunde hat die Mannschaft vom Mühlsteig auch das Ostallgäuderby gegen den SVO Germaringen am Mittwoch für sich entscheiden. Damit gewann der FCT auch das zehnte Spiel in Folge und ist nun punktgleich mit dem Tabellenführer SG Niedersonthofen/Martinszell – hat jedoch ein Spiel mehr bestritten.

Was Trainer Niemeyer über seine Mannschaft sagt

Klar ist, dass die Thalhofener nichts liegen lassen dürfen, wenn sie die Meisterschaft gewinnen und die erneute Relegation umgehen wollen. „Grundsätzlich bin ich mit der Leistung der ersten beiden Spiele zufrieden. Jedoch haben wir gegen Germaringen zu leichte Gegentore kassiert, die uns in engen Spielen Punkte kosten können“, zieht Trainer Florian Niemeyer Bilanz. Allerdings sorgt aktuell die starke Offensive dafür, dass die Spiele nicht eng werden. Zehn geschossene Tore in den jüngsten beiden Spielen zeigen, wie viel Qualität die Thalhofener Mannschaft vorne hat. Daran will sie in Königsbrunn anknüpfen und die nächsten drei Punkte einfahren.

Am Sonntag startet auch die zweite Mannschaft in das neue Jahr. Um 15 Uhr trifft sie auswärts auf den direkten Konkurrenten in der Tabelle, den FC Thingau.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Benjamin Büttner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Robin Volland, Dennis Hoffmann, Marvin Wahler, Dennis Beutel, Linus Zeiler, Nico Beutel, Niklas Zeiler, Simon Nägele, Julien Drimml, Marco Steinhauser, Janik Suske.