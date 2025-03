Fendt-Chef kontert Gerüchte: „Wir haben keine Leute entlassen!“

Herr Gröblinghoff, US-Präsident Donald Trump ist erst wenige Wochen im Amt und kündigt bereits umfassende Strafzölle an. Macht Ihnen Sorgen, was gerade in Amerika passiert?

Christoph Gröblinghoff: Ja. Wir beobachten die Situation ganz intensiv. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es hauptsächlich um das Thema Automobilindustrie, der Maschinenbau ist noch nicht davon betroffen. Sollte es jedoch tatsächlich Einfuhrzölle gegen europäische Landtechnik-Unternehmen geben, dann müssen wir uns darauf einstellen. Und ob es uns hilft, dass unser Mutterkonzern AGCO amerikanisch ist, lässt sich noch nicht absehen.

