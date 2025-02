„Wichtigste Innovationen“: Diese Fendt-Produkte sind ausgezeichnet worden

Gleich drei Fendt-Produkte sind mit Awards ausgezeichnet worden. Dies teilte der Marktoberdorfer Landmaschinenhersteller mit. Vor Kurzem verlieh die American Society of Agricultural and Biological Engineering (ASABE) die US-amerikanischen AE50 Awards. Überzeugen konnten die Einzelkornsämaschine Fendt MOMENTUM 30 ft, der optional nachrüstbare Lenkjoystick Fendt ErgoSteer und das Liftsystem für den Fendt Rogator 900 von AGCO Parts.

„In den letzten fünf Jahren hat AGCO zahlreiche Entwicklungen vorangetrieben. Sie sind die Basis für unsere von der ASABE ausgezeichneten Produkte“, sagte Eric Hansotia, Chairman, President und CEO von AGCO. „Ich freue mich besonders, dass diese Auszeichnungen unsere verschiedenen Marken prämieren und unser kontinuierliches Engagement für die Belange und Werte der Landwirte sichtbar machen.“

Fendt räumt bei den AE50 Awards ab

Die Einzelkornsämaschine Fendt MOMENTUM 30‘ wurde für kleiner strukturierte Äcker in Nordamerika entwickelt. Um auch bei Bodenunebenheiten und kupiertem Gelände präzise arbeiten zu können, ist der Rahmen in drei unabhängige Sektionen unterteilt, die sich unabhängig voneinander an das Gelände anpassen. Bodenverdichtungen werden durch das Gewichtsmanagementsystem LoadLogic und eine eigene Reifendruckregelanlage reduziert. Die großen Tanks für Saatgut (ca. 3500 Liter) und Flüssigdünger (ca. 3.000 Liter) steigern die Flächenleistung und reduzieren Standzeiten zum Nachfüllen.

Die Einzelkornsämaschine Fendt MOMENTUM 30' wurde ausgezeichnet. Foto: AGCO Fendt

Viele Arbeiten in der Landwirtschaft oder im außerlandwirtschaftlichen Bereich erfordern eine hohe Anzahl an Lenkbewegungen, wie beispielsweise Frontladerarbeiten. Fendt bietet nun einen eigens entwickelten Lenkjoystick als Nachrüstlösung an - dem nächsten Gewinner bei dem Award. Der Lenkjoystick Fendt ErgoSteer erleichtert schnelle Wendemanöver, lenkt präzise und spart Zeit. Ein Klick auf die Fendt Guide Taste aktiviert die Lenkfunktion des Joysticks. Abhängig vom Arbeitseinsatz bietet der Lenkjoystick zwei Lenkmodi an – den Retraction und den Non-Retraction Modus.

Zu guter Letzt: der Fendt Rogator 900. Im Jahr 2021 stellte Fendt das Trägerfahrzeug für Pflanzenschutz und Düngung vor. Besonderheiten der Maschine sind unter anderem das hochfahrbare Chassis für eine Bodenfreiheit von bis zu 142 cm (56 inches) und die Möglichkeit, zwischen Pflanzenschutz und Mineraldüngung zu wechseln. Um diesen Wechselvorgang deutlich zu erleichtern, hat AGCO Parts nun ein Liftsystem entwickelt. Dies erhielt eine weitere AE50 2025 Auszeichnung.

Bereits seit 1984 zeichnet die 1907 gegründete American Society of Agricultural and Biological Engineering (ASABE) einmal pro Jahr die 50 wichtigsten Landtechnik-Innovationen aus.