Landwirte setzen Fendt auch dieses Jahr auf Platz eins der Landtechnikmarken

Fendt steht auch in diesem Jahr bei den Landtechnikmarken auf Platz eins der jährlichen DLG Umfrage (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zur Markenstärke verschiedener Unternehmen in der Agrarbranche. In der unabhängigen Befragung zum DLG-Image-Barometer 2024/25 erreicht Fendt mit 60 Punkten den ersten Platz unter den Top-Ten der Landtechnikmarken. Fendt verweist die Mitbewerber John Deere (53) und Claas (50) deutlich auf die Plätze zwei und drei.

670 Bäuerinnen und Bauern wählten Fendt zur Top-Marke

Genau wie in der letzten Umfrage erreicht Fendt als einziger Landtechnikhersteller wieder eine Platzierung als Top-Marke in der Agrarbranche. In der DLG-Umfrage bewerten die 670 Bäuerinnen und Bauern Marken hinsichtlich der Aspekte Markenwissen (Bekanntheit), Markenloyalität (aktuelle und zukünftige Nutzung), Markenperformance (Zufriedenheit und Präferenz) sowie das Markenimage (Allgemeines Image, Innovation und Kommunikation). Die Anzahl der Teilnehmer aus dem Bereich der Betriebe mit 50 bis 100 Hektar ist diesmal zurückgegangen. Die durchschnittliche Größe des landwirtschaftlichen Betriebs lag somit bei 358 ha und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Mit einem Anteil von 90 Prozent bewirtschaftet die deutliche Mehrheit der Befragten den eigenen Betrieb konventionell und verfügt über einen hohen Bildungsgrad. Rund 80 Prozent der Befragten haben mindestens einen Meistertitel, ein angeschlossenes Studium oder eine Weiterbildung zum Techniker, Wirtschafter oder Betriebswirt.

Die telefonische Befragung zum DLG-Image-Barometer 2024/25 fand ab Oktober 2024 bis zum Januar 2025 statt. In diesen Zeitraum fiel auch das Ende der Ampelkoalition in Deutschland sowie die anschließende Vorbereitung von Neuwahlen und damit eine Phase intensiver politischer und gesellschaftlicher Diskussionen.

Fendt-Chef: „Landwirtschaft ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft“

„Deutsche Landwirte erzielten 2024 einen landwirtschaftlichen Produktionswert von 75,4 Mrd. EUR, das entspricht einem Anteil von 1,75 Prozent am deutschen Bruttoinlandproduktes“, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung. Nimmt man die gesamte Wertschöpfungskette inklusive der nachgelagerten und verarbeitenden Bereiche, also den ernährungswirtschaftlichen Produktionswert, liegt der Wert bei über 230 Mrd. EUR und so bei 5,3 Prozent vom deutschen BIP. „Die Zahlen zeigen: Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft. Mit ihren Leistungen und hohen Investitionen tragen Bäuerinnen und Bauern zudem wesentlich zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln bei“, sagte Gröblinghoff über die Marktentwicklung. Gerade im vergangenen Jahr hätten die Landtechnikhersteller gespürt, dass politische Unsicherheiten und sinkende Marktpreise die Investitionsbereitschaft in Deutschland dämpften. „Trotz dieser Herausforderungen haben gerade die deutschen Landwirte im letzten Jahr in unsere wertstabilen Traktoren investiert. Die Zulassungszahlen aus 2024 zeigen: Wir haben die Technik, die unsere Landwirte brauchen. Das hohe Vertrauen in die Marke Fendt ist daher eine besondere Auszeichnung für uns“, sagte Gröblinghoff.

Die Umfrage zum DLG-Image-Barometer fand zum Jahreswechsel 2024/25 bereits zum 28. Mal statt. Seit 1996 befragt die DLG jährlich ein Panel ausgewählter Landwirtinnen und Landwirte zum Markenimage unterschiedlicher Hersteller in der Agrarbranche.