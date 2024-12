Feuerwehr-Einsatz in Marktoberdorf Wer hat den Brand an einem Garagenhof in Marktoberdorf gelegt?

Ein Feuer bricht am Montag an einem Garagenhof in Marktoberdorf aus. Ein Zeuge verhindert Schlimmeres. Aber was war die Ursache? Die Polizei hat eine Vermutung.