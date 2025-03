Feuerwehr Willofs kämpft um Bestehen: „Es braucht andere Gesetze“

Die aktuelle Situation des Willofser Feuerwehrhauses und der immense Kostendruck für die Gemeinde Obergünzburg waren der Anstoß für die Freiwillige Feuerwehr Willofs, unter anderem einen Brief an das Innenministerium zu schreiben. Durch die kaum stemmbare Last aus Vorschriften und Gesetzen gibt es laut den Willofsern, besonders für die kleineren Feuerwehren, Reformbedarf im Feuerwehrwesen. Staatssekretär Sandro Kirchner hat den Vorstand daraufhin nach München eingeladen. Neben den Beamten der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums waren auch Bürgermeister Lars Leveringhaus und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner bei dem Gespräch dabei.

