Zeitzeugin über Frauen in der DDR-Zeit: „Du beißt Dich durch oder Du wirst gebissen“

„Es gibt nur eine Möglichkeit: Entweder, Du beißt Dich durch oder Du wirst gebissen!“ Mit diesem markanten Satz öffnet sich ein Bild der Arbeiterinnen, Mütter und Künstlerinnen in der ehemaligen DDR. Im Gleichschritt marschieren die zahllosen Sportlerinnen, jungen Pioniere und Soldaten, flattern die Fahnen im Arbeiter- und Bauernstaat, verkünden die führenden Oberhäupter und Befehlshaber, dass es „weiter aufwärts und vorwärtsgeht“. Zwischen Parolen zum Leistungsdruck erklingt das Lied von Veronika Fischer „Dass ich eine Schneeflocke wär“.

So dokumentiert der Film „Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, Ihr Schönen“ das Leben der Frauen, auf deren Rücken und Schultern der ehemalige Staat getragen wurde. Eingeladen zu diesem Filmabend des „Frauenfrühlings“ in der Filmburg hatten die Grünen. Eine Gesprächsrunde auf der Bühne ergänzte und erläuterte die Dokumentation auf der Leinwand, wie es in einer Pressemitteilung zu der besonderen Veranstaltung heißt.

Frauen in der DDR: Film in der Filmburg „öffnet neue Blickwinkel“

An dem Abend berichtete Jutta Jandl (SPD) aus ihrer Zeit als Studentin und Lehrerin in West-Berlin, bevor sie an das Gymnasium nach Marktoberdorf kam. Sie erlebte die Studentenrevolution, den Besuch Kennedys, den Mauerbau und natürlich viele Momente der Nachkriegszeit in der geteilten Stadt. Im Ostallgäu war es für sie selbstverständlich, dass sie sich als Kommunalpolitikerin jahrelang im Stadtrat und Kreistag engagierte, sagte Jandl.

Christine Rietzler (Grüne) kommentierte den Film mit den Worten: „Der öffnet einen neuen Blickwinkel!“ In Bezug auf die heutige Situation zog sie Parallelen, die demokratiegefährdend sind und mahnte zur Wachsamkeit, denn kein Mensch sei vor Manipulation durch schöne Worte sicher. Elisabeth Schleburg (Ortsvorstand Grüne) pflichtete ihr bei und zeigte sich ebenfalls vom Durchhaltevermögen der „Schönen“ überwältigt.

Authentisch ergänzten Anja Bonerz (parteilos) und Susen Knabner (Freie Wähler) viele Szenen. Beide sind im Erzgebirge geboren und haben ihre Lebenszeit bis zum Erwachsenenalter dort verbracht.

Filmabend des „Frauenfrühlings“ in Marktoberdorf stimmt die Besucherinnen nachdenklich

Die Themen Emanzipation, künstlerische Freiheit oder Lohnausgleich waren für sie nicht neu, weckten aber Erinnerungen, die sie mit Skepsis kommentierten. Zu Wort meldete sich auch F. Tschauner (82) aus dem Publikum als Zeitzeugin. Auch sie erläuterte emotional das „Frausein“ in der DDR mit deutlichen Randbemerkungen.

So prägten, wie es in der Pressemitteilung heißt, neue Erkenntnisse einen besonderen Abend, der nachdenklich stimmte. Bildungspolitisch erweiterte er den Horizont. Doch als Udo Lindenberg 1983 mit dem „Sonderzug nach Pankow“ gefahren ist, wusste man: „Hinterm Horizont geht’s weiter!“

