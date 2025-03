„Für den Frieden“: Zu diesem emotionalen Konzert lädt der Fraunkammerchor Marktoberdorf

Vor knapp zwei Jahren gründeten Helen und Bernhard van Almsick den Frauenkammerchor Marktoberdorf. Nun steht das erste richtige Konzert an. Die Sängerinnen sind zwar schon einige Male aufgetreten. Aber eine Veranstaltung, bei der ausschließlich der Kammerchor singt - das gab es noch nicht. „Peace Mass - eine musikalische Lesung für den Frieden“ lautet der Titel des Konzerts, das am Sonntag, 23. März, um 17 Uhr in der St. Johanneskirche in Marktoberdorf stattfindet. Für die Premiere hat der Chor ein sehr emotionales Thema gewählt, wie die van Almsicks erzählen.

Alles begann mit einem Buch. Vor eineinhalb Jahren las Helen van Almsick „Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis“: Briefe von Frauen aus der Ukraine an die freie Welt“. Das Werk - herausgegeben von Aurélie Bros - ist im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen. Welche Art von Brief würde man an diejenigen schreiben, die in Frieden und Freiheit leben und nicht wissen, wie es tagtäglich im Krieg ist? Diese Frage haben in dem Buch 38 Frauen beantwortet. Ganz unterschiedliche Frauen, wie van Almsick erzählt.

Marktoberdorfer Chor widmet Konzert ukrainischen Frauen

Unter anderem erzählen eine Soldatin, eine Journalistin, eine Lehrerin und eine Sängerin von ihren Erlebnissen in den vergangenen drei Jahren. Das Buch enthält Briefe von Frauen zwischen 14 und 84 Jahren und ganz verschiedene Aspekte, erzählt die Stimmbildnerin. Je mehr Briefe Helen van Almsick las, desto mehr war ihr klar, dass sie daraus musikalisch etwas machen möchte. Zusammen mit dem Chor stellte sie sich die Frage: „Was wollen wir auf diese Briefe antworten?“

Herausgekommen ist eine hoffnungsvolle und energievolle Collage aus den Briefen und der Chormusik. Werke von Bob Chilcott, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Mary Lynn Lightfoot stehen auf dem Programm. Zwischen den Musikstücken liest Helen van Almsick aus dem Buch vor. Die Herausgeberin hatte ursprünglich über 80 Frauen befragt. Viele zogen jedoch ihre Genehmigung zurück, die Texte zu veröffentlichen - aus Angst vor Repressalien. Sie kommen anonymisiert im Vorwort zu Wort. „Auch diesem möchte ich beim Konzert Raum geben“, sagt Helen van Almsick. Ihr Ziel ist es, die Gedanken der Frauen zu Gehör zu bringen. „Es geht nicht um Politik. Niemand soll ausgeschlossen werden“, betont sie.

Die Veranstaltung sei schwerpunktmäßig ein Konzert, sagt van Almsick - auch wenn die Texte den Musikstücken ebenbürtig sind. Die Musik stellt einerseits Antworten auf die Briefe dar. Sie bildet aber auch eine Brücke, sagt Bernhard van Almsick, unter dessen Leitung der Chor singen wird. In den musikalischen Räumen haben die Zuhörer Zeit, sich zu sammeln, das Gehörte zu verarbeiten und durchzuatmen. Das Motiv des Atmens passt wiederum gut zur Musik. Ganz nach dem Motto: „Singen ist die schönste Art, auszuatmen.“

Frauenkammerchor Marktoberdorf: Vorfreude ist groß

Dieses Motto ist auch bei der Probe des Frauenkammerchors in der Bayerischen Musikakademie zu spüren. Die Sängerinnen stimmen dort zusammen „Can you hear me?“ von Bob Chilcott an. Das Werk schildert mittels Gesang und Gebärdensprache Welt und Wahrnehmung aus der Sicht eines taubstummen Menschen. Energie liegt in der Luft - und Vorfreude. Die Aufregung im Chor auf das Konzert ist groß, erzählen die van Almsicks. Am Anfang habe es in dem Ensemble noch einige Wechsel gegeben. Seit einem Jahr ist der Frauenkammerchor nun in der festen Besetzung. Ihren ersten Auftritt hatten die Sängerinnen im Oktober vergangenen Jahres zusammen mit dem Bläserensemble Marktoberdorf unter der Leitung von Bernhard van Almsick. Unter dem Titel „In meinem Träumen läutet es Sturm“ verband Lyrik von Mascha Kaléko als „roter Faden“ die Chor- und Orchesterwerke.

Nun steht das erste eigene Konzert in Marktoberdorf an. Helen van Almsick las den Sängerinnen im Vorfeld die Briefe der Frauen vor. „Nun wisst ihr, für wen wir üben“, sagte sie. „Wir wollen dem gerecht werden und den Frauen antworten.“ Vergangenen Sonntag konzertierte der Frauenkammerchor bereits erfolgreich in Gundelfingen. Am 23. März steht die Marktoberdorfer Premiere an, die übrigens auch für einen guten Zweck ist. Der Frauenkammerchor möchte nämlich mit seinem Konzert ein Hilfsprojekt unterstützen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“ und die dort geförderten Ukraine-Projekte wird gebeten. Zwei Projekte liegen van Almsick ganz besonders am Herzen: Der Verein hilft der Suppen-/Armenküche in Lviv/Lemberg und dem Verband der Köche der Ukraine, die dort Essen hinbringen, wo es weder Strom noch Gas gibt. „Es geht nicht nur um das Existenzielle. Es werden Begegnungen geschaffen. Das finde ich gut“, sagt Helen van Almsick.