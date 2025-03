Glühende Tradition: Hier gibt es im Ostallgäu Funkenfeuer

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Funkenfeuer in der Region: Der Trachtenverein Stötten lädt am Sonntag, 9. März, zum Funkenfeuer auf der „Nassleithe“ ein. Beginn ist um 19 Uhr und die Musikkapelle und Böllerschützen sorgen für eine idyllische Atmosphäre.

Alle Infos zum Funkenfeuer Marktoberdorf

Aber nicht nur am Auerberg sprüht die Glut des traditionellen Feuers. Der Trachtenverein Marktoberdorf entzündet das Funkenfeuer ebenfalls am 9. März in der Nähe des Schillenberg 2. Ab 18 Uhr wir das nahende Frühjahr bei Blasmusik, Glühwein und den traditionellen Funkenkiachle begrüßt.

Seit 1987 pflegt der Trachtenverein „D´Wertachtaler“ Marktoberdorf den Brauch des Frühlingsfeuers. Jedes Jahr wird am ersten Fastensonntag bei Einbruch der Dunkelheit ein Feuer aus ausgedienten Christbäumen entzündet, um die „Hexe“, eine Strohpuppe, zu verbrennen. Sie steht symbolisch für den Winter und das Böse. Das strahlende Feuer drückt außerdem die Vorfreude auf den baldigen Frühlingsbeginn aus.

