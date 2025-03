Funkenfeuer in Marktoberdorf: Warum die Besucher früher die Asche mitnahmen

Besser hätte es nicht sein können: tagsüber Sonnenschein und abends prächtige Funkenfeuer. An vielen Orten erlebten die ausrangierten Christbäume eine neue Verwendung. Auch am Schillenberg in Marktoberdorf folgten Groß und Klein des Trachtenverein D’ Wertachtaler, wollten sich das Spektakel bei warmen Getränken und traditionellem Gebäck nicht entgehen lassen.

Der Ursprung des Funkenfeuers auch in Marktoberdorf liegt viele Jahrhunderte zurück

Der erste Sonntag der Fastenzeit ist im Allgäu der Funkensonntag. An diesem Tag wird gleichsam der Winter ausgetrieben. Es ist aus christlicher Sicht der letzte Sonntag mit einem großen Licht. Je näher die Passion, die Leidenszeit Jesu, rückt, desto dunkler wird es – bis an Ostern das Licht zurückkehrt, es an der Osterkerze entzündet und bis in alle Winkel verbreitet wird.

Doch schon die Germanen haben an diesem Zeitpunkt große Feuer angesteckt, weiß Dr. Karl Reiser in seinem Buch über „Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus“ zu berichten. Sie sind der eigentliche Ursprung der Funken. „Die zahlreichen, bei Beginn der Dunkelheit auflodernden Feuer gewähren einen erhabenen Anblick und lassen ahnen, wie großartig durch ihre Allgemeinheit die Feier des Frühlingsbeginns bei unseren germanischen Vorfahren gewesen sein muss“, schreibt er.

Doch schon Anfang des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein Wandel. Das Ursprüngliche gehe nach und nach verloren, schreibt Reiser. In vielen Landstrichen hätten sich schon längst „die Erwachsenen von der Feier zurückgezogen und diese der größeren Schuljugend überlassen“. Trotzdem, so stellt er dann wieder zufrieden fest, habe sich um den Funken ein „lustiges und bewegtes Leben und Treiben entwickelt und es herrscht Jubel und Freude“.

Mit welchen Sprüchen die Jugend in Stötten und Rettenbach um Holz bat

Das Holz für den Funken bestand aus „Prügelholz und Gestrüpp“, auch aus Reisigbündeln, Boarzen genannt. Es wurde am Sonntagmorgen gesammelt. Buben zogen von Haus zu Haus. In Stötten riefen sie: „A Scheit, a Scheit, dass ’s Feuer vergeiht!“ Ein paar Kilometer weiter in Rettenbach riefen sie: „Heiliger Sankt Veit, i bitt um an Scheit, dass a Fuir abgeit!“ Mit einem Schlitten oder Karren, gezogen vom Ross, fuhren sie damit zu einer Anhöhe, wo sie es zu einem Stoß aufrichteten. Zuvor wurde eine Stange aufgestellt, oben mit einem Querholz, um das ein Boarzen gewickelt war. In einigen Gegenden wurde prophezeit, dass derjenige, der am Funkensonntag keinen Funken sieht, im gleichen Jahr sterben werde – oder ihm das Haus abbrenne. Daher zog es viele zum Funkenplatz. In Stötten, so die Überlieferung, wurde um den Funken getanzt.

Erlischt das Funkenfeuer, kehrten die Besucher heim oder feierten im Wirtshaus weiter. Mancher nahm etwas Asche mit, denn die galt als besonders heilsbringend.