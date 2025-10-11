Eigentlich sind die Fußballer des FC Thalhofen gegen Weitnau Favorit

Die einen auf dem steigenden Ast, die anderen stecken nach ihrem Aufstieg im Tief: Die sind die Ausgangspunkte für das Spiel am Samstag, 11. Oktober, im Stadion am Mühlsteig. Um 15 Uhr ist der TV Weitnau beim FC Thalhofen zu Gast.

Die Gäste feierten in der vergangenen Saison einen souveränen Aufstieg als Meister der Fußball-Kreisliga Allgäu Süd. Nun in der Bezirksliga tut sich die Mannschaft von Trainer Elmar Mulach bislang schwer. Am vergangenen Wochenende setzte es eine deutliche 1:5-Heimniederlage gegen den SV Egg an der Günz. Nach 13 absolvierten Partien stehen für die Oberallgäuer bislang ein Sieg, drei Unentschieden und neun Niederlagen zu Buche – mit insgesamt sechs Punkten liegt der TV Weitnau derzeit am Tabellenende.

Was den FC Thalhofen vom TV Weitnau unterscheidet

Anders die Situation beim FC Thalhofen: Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die Niemeyer-Elf in der Tabelle nach oben gearbeitet und befindet sich mit 23 Punkten aus 13 Spielen auf Platz drei. Die Formkurve zeigt klar nach oben und die Mannschaft möchte ihre Serie weiter fortsetzen.

„Wir wollen mit weiteren Siegen Stück für Stück wieder mehr Leichtigkeit und Selbstverständnis in unser Spiel bringen“, ist das erklärte Ziel von Trainer Florian Niemeyer. Schon in der vergangenen Saison fand der FCT zum Jahresende hin richtig in die Spur und gewann die letzten acht Partien vor der Winterpause. An diese Erfolgsphase möchte die Elf vom Mühlsteig nun anknüpfen.

Trotz der Favoritenrolle ist man sich in Thalhofen bewusst, dass die Aufgabe gegen den TV Weitnau nicht einfach wird. Die Gäste kämpfen um jeden Punkt und werden entsprechend engagiert auftreten. Umso wichtiger ist es für den FCT, konzentriert zu bleiben und von Beginn an den eigenen Rhythmus zu finden.

So sieht es mit dem Kader des FC Thalhofen aus

Personell muss Trainer Niemeyer auf zwei wichtige Akteure verzichten: Sowohl Marvin Wahler als auch Benjamin Büttner haben sich am vergangenen Wochenende schwerer am Knöchel verletzt und werden mehrere Wochen ausfallen.

FC Thalhofen: Patrick Reichhart, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Janik Suske, Niklas Zeiler, Mirza Velagic, Robin Thiel, Linus Zeiler, Simon Nägele, Nico Beutel, Julien Drimml, Robin Volland, Michael Dittrich, Dennis Beutel.