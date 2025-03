Fußgänger verursacht in Marktoberdorf Autounfall und flüchtet

Ein Fußgänger hat am frühen Freitagmorgen in Marktoberdorf eine gefährliche Verkehrssituation verursacht, welche in einem Unfall mündete. Als dem Fußgänger ein Auto in der Kaufbeurener Straße entgegenkam, sprang dieser auf die Fahrbahn, um den Autofahrer zu erschrecken. So die bisherigen Ermittlungen der Polizei.

Die Folgen des Unfalls durch den Fußgänger sind erheblich

Der Fahrer des Fahrzeuges wich dem Fußgänger aus und krachte in Gabionen, Körbe mit Steinen, die neben der Fahrbahn standen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Aufgrund des erheblichen Schadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Gabionen wurden durch den Aufprall eingedrückt und verschoben. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 1000 Euro. Der Fußgänger flüchtete von der Unfallstelle.

Wohin sich Zeugen wenden können

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizeiinspektion Marktoberdorf, Telefon 08342/96040, in Verbindung zu setzen.