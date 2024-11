Gasalarm im Stadtmuseum Marktoberdorf

Ein Gasalarm im Stadtzentrum von Marktoberdorf hat am Montagmorgen Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen halb 9 war im Stadtmuseum Gasgeruch festgestellt worden. „Das Gebäude wurde direkt geräumt“, sagte eine Sprecherin der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage.

Die Polizei sperrte zudem den Bereich rund um das Martinsheim ab, in dem sich die Städtische Musikschule sowie die Städtischen Museen befinden. Beamte leiteten auch den Verkehr vor Ort um. Kurzzeitig war das Abbiegen an der Rauhkreuzung in die Eberle-Kögel-Straße für Autofahrer nicht mehr möglich.

Gasalarm heute in Marktoberdorf: Einsatzkräfte geben Entwarnung

Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehr prüfte die Leitungen im Museum und stellte fest, dass alles in Ordnung war, informierte die Polizeisprecherin.

Das Stadtmuseum hatte zum Zeitpunkt des Alarms für Besucherinnen und Besucher geschlossen.