Von Wurstsalat bis gehobene Küche: Der neue Königswirt startet mit frischem Konzept

Für Marco Maier hat sich im vergangenen Jahr ein Wunsch erfüllt: Er ist nach Hause gekommen. Nach Jahren, in denen ihn sein Beruf nach Asien, Paris, Zürich oder Hamburg führte, kehrt er in den Ort seiner Kindheit zurück. Ihm bot sich eine Chance, „die man nur einmal im Leben bekommt“, wie er sagt. Seit vergangenem November ist er der neue Inhaber des Königswirts. Am 19. Januar war die offizielle Eröffnung. Und Marco Maier sagt: „Es fühlt sich gut an, der neue Wirt von Bertoldshofen zu sein.“

