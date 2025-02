Endspurt: Wie sich eine Faschings-Gruppe auf den Gaudiwurm vorbereitet

Noch ist der Wagen der ACL Hüttenfreunde Lengenwang nicht fertig. „Wir bauen einen Doppeldeckerbus, nach englischem, altmodischen Modell“, sagt Roman Wolf. Damit wollen er und sein Team wieder beim Marktoberdorfer Gaudiwurm teilnehmen. Schon seit über zwei Jahrzehnten ist die Gruppe bei dem größten Faschingsumzug im Allgäu dabei.

Die Idee für den Wagen hatte die Gruppe schon lange. Sie wollen ihn nach dem Umzug auch noch weiter verwenden. „Wenn man die Seiten hochklappt, ist es eine Bar“, sagt Wolf. Um auch noch das passende Motto zu finden, setzte sich die Gruppe vor einigen Wochen zusammen. Die Entscheidung viel dann auf „Glücksbringer on Tour“. „Die kann man in diesen Zeiten gut brauchen.“

Faschingsumzug in Marktoberdorf: Gruppe einen Doppeldeckerbus

Die Planungsphase für ihren Doppeldeckerbus dauerte laut Wolf sehr lange. Angetrieben wird der Wagen nicht über einen Motor, sondern mithilfe von Wippen. Fünf Wochen sind die Hüttenfreunde nun schon mit dem Bau beschäftigt. Jetzt stehen die finalen Arbeiten an, damit die Gruppe am Faschingssonntag ihr Glück in Marktoberdorf verbreiten kann.