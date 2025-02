Gerüchte um Absage des Marktoberdorfer Gaudiwurms: Präsidentin bezieht Stellung

„Der Gaudiwurm soll abgesagt werden“: Dieses Gerücht kursiert momentan in Marktoberdorf. „Wir bekommen am Tag mehrere Anrufe mit Nachfragen“, sagt Umzugspräsidentin Claudia Bestler.

Ob nach dem Umzugs-Aus in Kempten auch der Marktoberdorfer Gaudiwurm auf der Kippe steht? Nein, lautet die klare Antwort von Bestler darauf. „Der Gaudiwurm findet statt.“ An den Gerüchten ist definitiv nichts dran, bestätigt die Präsidentin.

Marktoberdorfer Gaudiwurm: Es gibt keine Sicherheitsbedenken

Rückblick: Anfang Februar schlug die Nachricht hohe Wellen, dass der Faschingsumzug in Kempten kurzfristig abgesagt wird. Die Faschingsgilde Rottach 97, die den Umzug dort seit vielen Jahren ausrichtet, kann die verschärften Sicherheitsauflagen der Stadt nicht umsetzen. In Marktoberdorf, wo seit knapp 60 Jahren einer der größten Faschingsumzüge Schwabens mit bis zu 40.000 Zuschauern stattfindet, waren Sicherheitsbedenken nie ein Thema, wie Bestler berichtete. „Wir sind bereits seit Jahrzehnten mit einem guten Konzept unterwegs.“

Deshalb stand auch zu keinem Zeitpunkt eine Absage des Umzugs zur Debatte, sagt Bestler. Wie in jedem Jahr arbeiten die Organisatoren eng mit Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften, Stadt, Landratsamt und vielen weiteren Akteuren zusammen, um so viel Sicherheit, wie nur möglich, gewährleisten zu können. Dabei bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alle wissen genau, was im Fall der Fälle zu tun ist. „Unser Ziel ist, dass alle Spaß haben können“, sagte Bestler. Und so ist auch in diesem Jahr die Vorfreude auf den Gaudiwurm groß.

Er findet am Sonntag, 2. März, um 13.30 Uhr in Marktoberdorf statt - in diesem Jahr mit so viel Teilnehmern wie noch nie. 2200 Fasnachtsbegeisterte ziehen dann über die 3,5 Kilometer lange Umzugsstrecke durch die Marktoberdorfer Straßen.

Fasnacht, Kinderball und Co: Fasching 2025 in Marktoberdorf

Weitere Faschingstermine in Marktoberdorf sind:

Oberdorfer Fasnachtsabende : Die Bühnenfasnacht findet vom 24. Februar bis 1. März im Modeon statt. Rund 150 engagierte Mitwirkende aus Marktoberdorf und Umgebung sorgen für beste Unterhaltung. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Oberdorfer Kinderball : Zum krönenden Abschluss lädt der Oberdorfer Kinderball am Faschingsdienstag, 4. März, ins Modeon ein. Hier können die kleinen Faschingsfans von 14 bis 18 Uhr zur Live-Musik der Band Extra Dry ausgelassen tanzen und die fröhliche Atmosphäre genießen. Als besonderes Highlight tritt die Ronsberger Kindergarde auf und sorgt für strahlende Kinderaugen. Der Eintritt für Kinder ist kostenlos.