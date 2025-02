Wegen zu hoher Sicherheitsauflagen ist der Faschingsumzug in Kempten abgesagt worden. Diese Nachricht sorgte auch in Marktoberdorf für Aufsehen. Immerhin findet in der Ostallgäuer Kreisstadt einer der größten Faschingsumzüge Schwabens statt. Jahr für Jahr kommen zwischen 30.000 und 40.000 Besucher nach Marktoberdorf, um den Gaudiwurm zu sehen.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Claudia Bestler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis