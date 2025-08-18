Icon Menü
Turnier im Ostallgäu

Reiten auf einem 1,6 Tonnen schweren Ochsen? Das gibt‘s nur im Allgäu!

Zum 35. Mal haben sich in Außerlengenwang Teilnehmer beim Geschicklichkeitsreiten und -fahren gemessen. So viel vornweg: Die Gaudi war groß.
    Johanna Steinacher ritt beim Geschicklichkeitsreiten auf dem 1,6 Tonnen schweren Ochsen Loui.
    Johanna Steinacher ritt beim Geschicklichkeitsreiten auf dem 1,6 Tonnen schweren Ochsen Loui. Foto: Gwendolin Sieber

    Es muss nicht immer Pferd sein: Eine große Attraktion beim 35. Geschicklichkeitsreiten und -fahren der Pferdefreunde Lengenwang und Umgebung in Außerlengenwang war der Reitochse Loui. Johanna Steinacher aus Hopferau hatte das 1,6 Tonnen schwere Tier gut im Griff.

    Hier werden die Ergebnisse verkündet

    Neben der Disziplin „Reiten“ wurden die zahlreichen Zuschauer auch beim „Fahren Einspänner und Zweispänner“ und dem „Team-Wettbewerb Jump and Drive“ bestens unterhalten. Die Veranstaltung ist seit Jahren sehr beliebt. Im Vordergrund stehen Spaß und Freude im Umgang mit Pferden. Die Siegerehrung mit offizieller Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Freitag, 22. August, um 20 Uhr im Gasthaus Goldner Adler.

