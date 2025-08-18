Reiten auf einem 1,6 Tonnen schweren Ochsen? Das gibt‘s nur im Allgäu!

Es muss nicht immer Pferd sein: Eine große Attraktion beim 35. Geschicklichkeitsreiten und -fahren der Pferdefreunde Lengenwang und Umgebung in Außerlengenwang war der Reitochse Loui. Johanna Steinacher aus Hopferau hatte das 1,6 Tonnen schwere Tier gut im Griff.
Hier werden die Ergebnisse verkündet
Neben der Disziplin „Reiten“ wurden die zahlreichen Zuschauer auch beim „Fahren Einspänner und Zweispänner“ und dem „Team-Wettbewerb Jump and Drive“ bestens unterhalten. Die Veranstaltung ist seit Jahren sehr beliebt. Im Vordergrund stehen Spaß und Freude im Umgang mit Pferden. Die Siegerehrung mit offizieller Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Freitag, 22. August, um 20 Uhr im Gasthaus Goldner Adler.
