Praktikum in Frankreich: Görisried plant mehr internationalen Austausch

Seit 1998 hat die Gemeinde Görisried eine offizielle Partnerschaft mit der französischen Kommune Aizenay in der Vendée. Erste Begegnungen fanden in den 1980er-Jahren statt. Inzwischen besuchen sich Bürgerinnen und Bürger im Zweijahresrhythmus. Vor kurzem weilten nun 14 Görisrieder Bürgerinnen und Bürger in der französischen Partnerstadt, berichtete Bürgermeister Dr. Stephan Bea in der Gemeinderatssitzung. Um flexibel und flott unterwegs zu sein, wurde mit zwei Minibussen gefahren. Untergebracht waren die Görisrieder in Aizenay bei Gastfamilien, erzählte der Bürgermeister. Bea war erstmals mit dabei und war ganz begeistert von der Gastfreundschaft und dem gebotenen Programm.

Görisrieder in Frankreich: Die Flut begrenzt die Ausflugszeit

So wurde der Freizeitpark „Puy du Fou“ mit zahlreichen Darbietungen zur französischen Geschichte, das Marschland „Marais Breton“ und eine Austernzucht besucht. Zur Insel Nourmoutier gibt es eine Straße, die nur bei Ebbe befahren werden kann. Die Gezeitenspannen müssen genau eingehalten werden, da bei einsetzender Flut das Wasser sehr schnell zurückkommt. Deshalb gibt es entlang der Straße eine Reihe von Masten mit Plattformen, auf die sich Menschen notfalls retten können.

An anderer Stelle führt aber auch eine Brücke zum Festland. Und im Seebad Les Sables d’Olonne wurden die Segelboote des Wettbewerbs Vendee Globe besichtigt, der in wenigen Tagen dort startet. In der Stadt Aizenay selbst besuchten die Görisrieder mit ihren Gastfamilien das kommunale Kino samt Mediathek, die Sportanlage Omega, Gymnasium, Feuerwehr, Gewerbegebiet, sowie Rathaus und Verwaltung.

Partnerstadt Aizena vereinbart mit Görisried gegenseitige Praktikumsstellen

Mit dem französischen Amtskollegen, Bürgermeister Frank Roy, wurde vereinbart, mehr gegenseitige Praktikumsstellen anzubieten - und dies nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen. Auch wurde die Durchführung einer „Sport-Olympiade“ zwischen den Kommunen als Anreiz für einen Besuch angedacht. Mit einem bayerisch-französischen Abend endete das Freundschaftstreffen. Auf der Rückreise wurde dann noch eine Nacht in Paris Station gemacht.

Nach den Ausführungen des Bürgermeisters ging’s thematisch zurück in heimische Gefilde: Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zum Anbau einer Garage in der Lache ohne Gegenvotum zu.

Görisried beschließt zwei Änderungen im Flächennutzungsplan

Ebenso einstimmig nahmen die Räte als Träger öffentlicher Belange von zwei Änderungen des Flächennutzungsplans sowie von Änderungen von zwei Bebauungsplänen der Nachbargemeinde Oy-Mittelberg Kenntnis und beschlossen, hierzu keine Stellungnahmen abzugeben.

Auch zum Bebauungsplan Nr. 28 Mischgebiet Seelenbergweg im Markt Unterthingau wurde keine Stellungnahme abgegeben, da örtliche Belange davon nicht betroffen werden.