Mehr Platz für die Zukunft: Gymnasium Buchloe erhält Millionen-Investition für Erweiterung

Das Gymnasium in Buchloe muss und wird mehr Platz für Schüler bekommen. Knapp zwölf Jahre nach der Einweihung der landkreiseigenen Schule stellte der Kreisausschuss die Weichen für eine Erweiterung. Nach Angaben von Landrätin Maria Rita Zinnecker sind Investitionen in Höhe von 8,5 bis 10 Millionen Euro notwendig. Mit der baulichen Erweiterung wird aus dem drei- ein vierzügiges Gymnasium. Das heißt: Perspektivisch wird es in jeder Jahrgangsstufe vier Klassen geben.

Dirk Ambrosch

Buchloe

Schule