Handballerinnen wollen vorzeitig den Titel holen

Alles oder nichts, so heißt es immer. Für die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf steht die Antwort schon vor dem Anpfiff fest. Sie wollen alles, nämlich vorzeitig am Samstag, 22. März, die Meisterschaft gewinnen. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Dreifachhalle in Marktoberdorf.

Die Frauen selbst sehen dieses Spiel als das wichtigste in dieser Bezirksoberliga-Saison an. Sie empfangen den SC Weßling. Die Vorbereitung war eine Herausforderung, denn der Gegner ist für die Allgäuerinnen ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das Hinspiel hatte Weßling abgesagt, weshalb es bislang kein direktes Aufeinandertreffen gab.

Der Gegner der Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ist unbekannt

Was den Frauen jedoch bekannt ist: Der Saisonstart des SC Weßling verlief alles andere als optimal. Die Mannschaft musste in den ersten Spielen mehrere Niederlagen hinnehmen und stand weit unten in der Tabelle. Doch dann kam die Wende. Die vergangenen fünf Spiele hat Weßling gewonnen – eine beeindruckende Serie, die zeigt, dass sich der Sportclub enorm gesteigert, auf Platz 7 vorgeschoben hat und nun mit viel Selbstbewusstsein auftreten wird. Für die Gastgeberinnen bedeutet das: Sie dürfen sich nicht von der früheren Schwächephase ihrer Gegnerinnen täuschen lassen.

Andererseits haben die SG-Frauen über die gesamte Saison hinweg bewiesen, dass sie zu Recht ungeschlagen mit 32:0 Punkten (Tordifferenz +194) an der Tabellenspitze stehen. Mit einer starken Abwehr, einem variablen Angriffsspiel und einem hervorragenden Teamgeist hat sich die Mannschaft in diese Position gebracht. „Doch jetzt gilt es, den entscheidenden Schritt zu gehen“, sagen die Spielerinnen. Es wird darauf ankommen, von Anfang an konzentriert aufzutreten und sich nicht von möglichen Überraschungen durch Weßling aus dem Konzept bringen zu lassen. Die Defensive muss aggressiv agieren, um einfache Gegentore zu verhindern. Im Angriff gilt es, die Chancen konsequent zu nutzen und mit Tempo zu spielen.

Welche Rolle die Fans beim möglichen Meisterstück spielen

Ein wichtiger Faktor wird auch die mentale Einstellung sein. „Wir wissen, dass wir den Titel vorzeitig klarmachen können - aber genau das darf uns nicht hemmen“, sagen sie. „Stattdessen müssen wir mit voller Leidenschaft und Entschlossenheit in dieses Spiel gehen, so wie wir es die ganze Saison über getan haben.“

Eine wichtige psychologische Rolle nehmen auch die Zuschauer ein. Sie haben ihr Team schon öfter zu Höchstleistungen getrieben. Deshalb: „Wir brauchen eine volle Halle, laute Anfeuerungsrufe und eine Atmosphäre, die uns nach vorne peitscht. Gemeinsam können wir diesen besonderen Moment erleben und die Saison mit einem Titel krönen.“