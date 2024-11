Allgäuer Mächler: Wie eine Handwerkerfamilie vor dem 2. Weltkrieg acht Traktoren baute

Allein die zwei Worte „Landmaschinen Rauh“ reichen aus und jeder Gesprächspartner im nord-westlichen Landkreis Ostallgäu antwortet in Sekundenschnelle, „Ja dös isch dia Mechaniker Werkschtatt im Obera Markt z‘Ginzburg!“ Und so bekannt auch die mechanische Werkstatt ist, so viel lebendige Geschichte gibt es über das Gebäude und deren Besitzer und den dort tätigen Handwerkern zu erzählen.

