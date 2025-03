„Me Time, das waren früher für den Mann fünf Halbe“: Harry G begeistert im Modeon

Autofahrer, die schon einmal die A8 von München in Richtung Rosenheim gefahren sind, kennt ihn, den Stau am Irschenberg. Eine endlose Blechkolonne auf einer dreispurigen Straße. Rechts fahren die LKWs, in der Mitte etwas schnellere LKWs und Holländer in den Krokusferien. Und links auf der Überholspur, alle anderen Autos dicht an dicht. Keiner weiß, warum es sich staut, bis man die nächste Kuppe erreicht hat und das vorderste Auto sieht. Ein Skoda Fabia. Das suggerierte Schneckentempo dieses Fahrzeugs war Aufhänger des Kabarettisten Harry G. Er ist mit seinem aktuellen Programm „Hoamstories“ bereits zum zehnten Mal im Modeon in Marktoberdorf zu Gast gewesen.

