Wer A sagt, sagt nicht immer B

Der erhobene Zeigefinger war in der Sitzung des Finanzausschusses nicht zu übersehen. „Wir müssen sparen“, lautete die durchaus berechtigte Forderung, die vor allem aus den Reihen der Freien Wähler erhoben wurde. Besonders den millionenschweren Griff in die Rücklage bei gleichzeitiger Neuaufnahme eines Kredits monierten sie. Der Appell an die Verwaltung: Geht noch einmal durch den Haushaltsentwurf und prüft, wo ihr sparen könnt.

Andreas Filke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis