Kraftisrieder Feuerwehr kann Hochwasser bald besser bekämpfen

Die Ehrung eines ausgeschiedenen Gemeinderatsmitglieds und Belange der Feuerwehr waren Themen im Kraftisrieder Gemeinderat. Für Unwettereinsätze erhält die Feuerwehr Kraftisried zusätzliche Ausstattungen.

Das bekommt die Feuerwehr Kraftisried zusätzlich im Kampf gegen Hochwasser

Kommandant Benjamin Eberle stellte den Räten den Bedarf an Gerätschaften vor: eine leistungsfähige Hochwasserpumpe, die auch für Schmutzwasser mit Schwemmmaterial verwendet werden kann, sowie einen weiteren Stromerzeuger, mit dem bei Bedarf auch das Feuerwehrhaus mit Strom versorgt werden könnte. Die Beschaffung der Geräte mit Kosten von rund 10.600 Euro wurde vom Gremium einstimmig genehmigt. „Unwetter und Starkregen werden zunehmen. Wir müssen uns möglichst gut absichern“, sagte Bürgermeister Abel.

Auch der Bestellung eines weiteren stellvertretenden Kommandanten für die Feuerwehr stimmte der Gemeinderat zu. „Die Arbeit wird immer mehr“, so Kommandant Eberle. Mit einem weiteren Stellvertreter können die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, sagte Eberle. Der zweite Stellvertreter soll bei der nächsten turnusmäßigen Kommandantenwahl im März 2026 gewählt werden. Die zusätzliche Aufwandsentschädigung beträgt rund 1000 Euro pro Jahr. Dazu kommen noch Kosten für Schulungen.

Deshalb hat sich Stephan Pracht im Kraftisried verdient gemacht

Im Januar hatte Stephan Pracht sein Mandat im Gremium niedergelegt. Nun wurde er in der Sitzung des Rates aus diesem Ehrenamt verabschiedet. Bürgermeister Michael Abel dankte Pracht und würdigte ihn als verdientes Mitglied mit viel Engagement und Einsatz für die Gemeinde. Besonders beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses Kraftwerk sei Pracht eine große Hilfe gewesen. Unter dem Applaus der Räte und der Zuhörer überreichte Abel ihm ein Glaswappen von Kraftisried und ein Präsent.

Hu.R.O.K.U.R.A – so nennt sich die Jugendkapelle der Musikkapellen aus Huttenwang, Reinhardsried, Oberthingau, Kraftisried, Unterthingau, Ruderatshofen und Aitrang. Die Jungmusikanten schlossen sich vor zwei Jahren zusammen. Momentan wirken rund 50 Jugendliche im Ensemble mit, berichtete Maria Stadler, Jugendwartin der Musikkapelle Kraftisried. Die Jugendkapelle will künftig bei Konzerten mit einheitlicher Tracht auftreten. Dazu müssen Westen und Schürzen beschafft werden, wofür die Musiker auf Spenden angewiesen sind. Nach kurzer Diskussion beschloss der Rat dafür einen Zuschuss in Höhe von 600 Euro.

Gemeinde erhält Geld aus Windenergie

Der Betreiber der Windkraftanlagen im Gemeindegebiet hat für die Jahre 2023 und 2024 rund 43.000 Euro als freiwillige Kommunalabgabe an die Gemeinde überwiesen, informierte Bürgermeister Abel die Räte. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) können die Anlagenbetreiber der Standortkommune 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeiste Strommenge auszahlen. Einnahmen aus Pacht und Gewerbesteuer kommen noch dazu, so Abel. Die weiteren geplanten Windräder würden frühestens 2028 in Betrieb gehen.