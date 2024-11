Das ist der neue Träger der Obergünzburger Bürgermedaille

Manchmal sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob Wege in den Schatten oder ins Licht führen. Wilhelm Weinbrenner stand im Laufe seines Lebens mehrmals an solchen Wegkreuzungen. 1945 beispielsweise, als er ein kleiner Junge war, explodierte im Garten der Familie eine Bombe. Die Weinbrenners, die im Kohlenkeller ausharrten, überlebten nur um Haaresbreite. Später, als Vollwaise, drohte Weinbrenner, in die Kriminalität abzurutschen. Doch er hatte eine Fürsorgerin, die auch in schlechten Zeiten zu ihm hielt. Und so ging Wilhelm Weinbrenner seinen Weg. Er entschied sich, die „kleinen Wunder“ anzunehmen. „Mehr noch: Er hat sich aktiv für das Gute entschieden“, sagte Robert Domes in seiner Laudatio. Heute ist Wilhelm Weinbrenner Träger der Bürgermedaille des Marktes Obergünzburg. Bürgermeister Lars Leveringhaus zeichnete den 85-Jährigen am Freitagabend im feierlichen Rahmen für seine „herausragenden Verdienste“ aus.

