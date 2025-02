Kater kommt in Immenhofen mit Schnittwunden nach Hause - wurde das Tier misshandelt?

Ein Kater in Immenhofen ist in der vergangenen Woche möglicherweise misshandelt worden. Wie die Polizei mitteilt, kehrte das Tier am Mittwoch, 5. Februar, verletzt nach Hause zurück. Die tierärztliche Untersuchung der Schnittverletzungen ergab, dass eine Misshandlung nicht ausgeschlossen werden kann.

Kater kommt in Immenhofen verletzt nach Hause - Unfall oder Misshandlung?

Laut Polizeibericht könnten die Verletzungen mit einem Rasierer oder einem ähnlichen scharfen Gegenstand zugefügt worden sein. Weiterhin sei es möglich, dass sich der Kater die Verletzungen selbst zugezogen hat, beispielsweise beim Klettern in den Motorraum eines laufenden Autos.

Der Vorfall geschah wohl zwischen Dienstag- und Mittwochabend. Die Polizei Marktoberdorf sucht nun nach Zeugen. Wer den Vorfall in Immenhofen beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08342 96040 melden.

