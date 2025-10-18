Nicht noch einmal blamieren: FC Thalhofen will Fans entschädigen

Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga gastiert der FC Thalhofen am Samstag, 18. Oktober, beim TSV Babenhausen. Anpfiff der Partie ist bereits um 14 Uhr im Fuggermarkt-Stadion. Die Elf von Florian Niemeyer will dabei verlorenen Boden gutmachen.

Die Hausherren präsentierten sich zuletzt in stabiler Form: Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Spielertrainer Simon Fischäß ein 1:1-Unentschieden beim SV Egg an der Günz.

FC Thalhofen stolpert, Babenhausen siegt in Serie

Nach einer schwierigen Startphase hat sich der TSV Babenhausen zunehmend gefestigt und ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen. In der Tabelle belegen die Unterallgäuer mit 18 Punkten aus 14 Partien aktuell Rang zehn.

Für den FC Thalhofen setzte es dagegen am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag. Gegen den bis dato Tabellenletzten TV Weitnau unterlag er zu Hause überraschend mit 0:2. Damit holte der FCT aus den Duellen mit den drei letztplatzierten Teams lediglich einen Punkt – viel zu wenig, um in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitzuhalten. Mit 23 Punkten rangiert die Mannschaft von Niemeyer derzeit auf Platz vier. Nun gilt es, die bittere Pleite schnell abzuschütteln und sich mit voller Konzentration der neuen Aufgabe zu stellen.

Bisher sorgen der FCT und Babenhausen immer für ein Spektakel

Die Begegnung in Babenhausen verspricht dabei den Zuschauern durchaus ein Spektakel. In den vergangenen vier Duellen dieser beiden Teams fielen jeweils mindestens sechs Treffer. Dreimal hatte dabei der FC Thalhofen das bessere Ende für sich, einmal trennten sich die Mannschaften unentschieden.

Kader FC Thalhofen: Patrick Reichhart, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Janik Suske, Niklas Zeiler, Mirza Velagic, Robin Thiel, Linus Zeiler, Simon Nägele, Nico Beutel, Julien Drimml, Robin Volland, Michael Dittrich, Dennis Beutel.