Sie rocken die Feiertage: Das war bei der Winter-Waldeslust in Wald geboten

Weihnachten in Wald: Wer an dieser Stelle nun ausschließlich an Beschaulichkeit und Besinnlichkeit denkt, der wurde am Wochenende eines Besseren belehrt. Dort hatten Hans Kalopp und seine Truppe zur Winter-Waldeslust geladen, einem Abend voll mit Humor, Musik, dem ein oder anderen Drink und natürlich jeder Menge Weihnachtsstimmung. Wobei das mit Weihnachten so eine Sache war. Immerhin hatte Viola Guggemos das Christkind überfahren. Und Emma rechnete auf ihre ganz eigene Art mit dem Weihnachtsmann ab. Ausgelassene Stimmung herrschte trotzdem. Denn eins ist gewiss bei der Waldelust: Früher oder später lacht jeder.

