Bürgerentscheid in Ingendried: Klarer Sieg für PV-Gegner

Eindeutiger hätte das Ergebnis des Bürgerentscheids in Ingenried wohl kaum ausfallen können: 421 Wählerinnen und Wähler stimmten gegen die PV-Freiflächenanlagen. 187 stimmten dafür. Die PV-Anlagen sollten am Rande der Auerberggemeinde entstehen. Eigentlich. Ein Bürgerentscheid hat dies nämlich nun verhindert. „Es hat mich persönlich und alle anderen gefreut, dass die Beteiligung so hoch war“, sagt Zweiter Bürgermeister Siegfried Magg. Er spricht von einem „ordentlichen und sauberen Votum“.

