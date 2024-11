Skate Club Allgäu und Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren fördern Inklusion im Sport

Der Skate Club Allgäu aus Marktoberdorf, seit Jahrzehnten bundesweit bekannt für seine Erfolge und sein Engagement im Rollsport, will wieder verstärkt seinem Ziel nachgehen: junge Talente entdecken und den Nachwuchs fördern. Dazu zählt auch, neue Wege zu gehen. Seit einigen Monaten hat sich der Verein der Special Olympics-Idee weiter geöffnet und eine inklusive Trainingsgruppe in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren (LH) ins Leben gerufen.

An diesem Tag ist das Training für die neue inklusive Gruppe

Der Verein steht schon seit Jahren im Kontakt mit der LH und trainiert mit dem international sehr erfolgreichen Joel Kaiser auch einen Specialathleten. Möglich ist diese spezielle Trainingsgruppe vor allem durch das unermüdliche Engagement von Trainerin und Vorsitzender Melanie Bayrhof, die intensive Zusammenarbeit und Unterstützung durch Sebastian Klee und Markus Reichart von der Sportabteilung der LH. Die beiden unterstützen in einem durch die Aktion Mensch geförderten Projekt Vereine und auch andere Sportanbieter im ganzen Ostallgäu, die sich dem inklusiven Gedanken öffnen wollen und Menschen mit Förderbedarf, Behinderung oder drohender Behinderung in ihr Sportprogramm integrieren wollen. Für diese neue Zielgruppe bietet der Skate Club weiterhin Trainingsplätze für jung und alt an. Trainingszeiten für sie, für Kinder und Einsteiger ist donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr. Hier werden Technik, Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit spielerisch und mit viel Freude trainiert.

Der Skate Club Allgäu lädt auch andere Interessierten ein, Teil dieses dynamischen und erfolgreichen Sportvereins zu werden. Diese sind für Erwachsene donnerstags von 19.30 bis 21 (Training von Technik, Ausdauer und Kraft sowie Inlinehockey), das Kindertraining erfolgt am Freitag von 15 bis 17. Die Übungseinheiten finden jeweils in der Turnhalle der Mittelschule statt.

Dieser Sportler aus Marktoberdorf ist ein Vorbild für die Skater

Für den Rollsport motiviert der Verein bereits Kinder ab dem Grundschulalter und Jugendliche. Mit Anfängergruppen über Fortgeschrittenenkurse bis hin zu speziellen Trainingseinheiten für Leistungsathleten vermitteln die qualifizierten und erfahrenen Trainer nicht nur Spaß und Freude für die Bewegung, sondern bieten auch effektives und gezieltes Training im Spitzensport an.

In der Vergangenheit erzielte der Verein beeindruckende Erfolge sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene – und eben auch im inklusiven Rollsport, wo Joel Kaiser bei den Weltspielen der Special Olympics 2023 in Berlin zwei Silbermedaillen holte, dafür von der Stadt Marktoberdorf geehrt wurde und nun vor wenigen Wochen auch in Kaufbeuren als Sportler des Jahres geehrt wurde. So laufen für die inklusive Gruppe schon wieder die Vorbereitungen für die Teilnahme an den Landesspielen der Special Olympics in Erlangen im kommenden Juli.

Was der Skate Club Allgäu dringend sucht

Läuft es sportliche im Verein hervorragend, hakt es an anderer Stelle: Der Skate Club ist auf der Suche nach einer weiteren Trainingsstätte. Er sucht einen Parkplatz, auf dem die Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen sicher trainieren können. Wer etwas anzubieten hat, weil er so etwas besitzt oder in absehbarer Zeit baut, könne sich gern an den Verein wenden, sagt Melanie Bayrhof.

Wer sich für den Verein oder speziell die neue Gruppe interessiert, kann sich bei der Vorsitzenden per E-Mail unter der Adresse melanie.bayrhof@skate-club-allgaeu.de melden. Sollten ein Kind Förderbedarf haben, gibt auch Sebastian Klee von der Sportabteilung der LH unter der Adresse sportabteilung@lebenshilfe-oal.de Auskunft.