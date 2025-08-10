Erst zu „Immer wieder sonntags“, dann ins Allgäu: Jay Alexander kommt nach Marktoberdorf

Vor Kurzem haben sie noch bei "Immer wieder sonntags" gespielt, bald sind sie in Marktoberdorf: Jay Alexander und Kevin Papst laden am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 19.30 Uhr ins Modeon Marktoberdorf. Bereits jetzt lohnt es sich, Karten zu reservieren. Mit „Melodienträume“ erwartet das Publikum ein musikalischer Abend voller Emotion, Virtuosität und berührender Klangwelten. Der renommierte Tenor Jay Alexander und der gefeierte Trompeter Kevin Pabst entführen ihr Publikum in eine Welt der schönsten Melodien aus Klassik, Filmmusik, Pop und sakraler Musik. Begleitet werden die beidenvon der Sopranistin Sophie-Magdalena Reuter.

Das ist bei der Show von Jay Alexander in Marktoberdorf geboten

Das Publikum darf sich auf eine besondere Auswahl weltbekannter Songs freuen von Klassik und Crossover über Filmmusik bis hin zu populären Balladen. Ob „O sole mio“, „What a wonderful World“ oder „Amazing Grace“: Diese Lieder kann wohl jeder mitsingen. Das Konzert vereint klassische Eleganz mit der Zugänglichkeit populärer Musikrichtungen.

Jay Alexander ist ausgebildeter Tenor und hat schon früh seine Liebe zur Musik entdeckt. Im Alter von 21 Jahren gewann er ein Stipendium bei einem Gesangswettbewerb in Leipzig. Seitdem ist Jay Alexander eine feste Größe am deutschen Klassik-Himmel geworden. Mal steht er allein auf der Bühne, mal wird er von Orchestern begleitet. Und seine Arbeit findet großen Zuspruch in der Szene. Gemeinsam mit Marc Marshall war er ein ständiger Gast in den Klassik-Charts und auch allein grüßt der Sänger immer wieder von der Spitze.

Kevin Pabst ist eine musikalische Größe unter den deutschen Trompetern. Seit der aus Lörrach in Baden- Württemberg stammende Trompeter die Leidenschaft zur Musik gefunden hat, fand Jahr für Jahr eine Entwicklung statt, die bis heute anhält. Kevin hatte dabei in seinen jungen Jahren bereits die Ehre mit großen Musikern, wie Paul Potts, Komponisten und Produzenten zusammenzuarbeiten.

Hier gibt es Tickets für die Show von Jay Alexander

Sophie-Magdalena Reuter ist eine deutsche Sopranistin und gebürtige Hamburgerin. Einem breiten Publikum wurde Sie 2017 bekannt, als sie am internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ teilnahm. Seitdem trat sie in unzähligen Theaterproduktionen auf. Unter anderem als Gretel in E. Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“, als Nora in der Oper „Riders to the sea“ von V. Williams oder beispielsweise auch als Pamina in Mozarts „Zauberflöte“.

Tickets für das Konzert am 22. Januar 2026 im Modeon Marktoberdorf gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.genius-concerts.de