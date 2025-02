Wie läuft die Oberdorfer Fasnacht hinter den Kulissen ab? Ein Besuch

Bald ist es wieder so weit und die Fasnachter stürmen die Bühne im Modeon Marktoberdorf. Doch nicht nur, was sich auf der Bühne abspielt, ist wichtig. Im Gegenteil: Die Oberdorfer Fasnachtsabende wären ohne die großartige Arbeit hinter den Kulissen kaum denkbar. Neben Bühnenbau, Technik, Licht, Ton und Kostümen spielt auch das Friseurinnen-Team eine zentrale Rolle. Mit viel Kreativität und Leidenschaft verwandeln sie die Darstellerinnen und Darsteller in die unterschiedlichsten Charaktere und sorgen dafür, dass sie perfekt gestylt die Bühne betreten. Ihre kunstvollen Frisuren und die gute Laune, die sie hinter den Kulissen verbreiten, machen sie zu einem unverzichtbaren Teil des Oberdorfer Fasnachts-Kosmos. Doch wer steckt eigentlich hinter Kamm, Spray und Perücken?

