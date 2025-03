Von Tagesangebot bis Ferienlager: Das bietet die Marktoberdorfer Ferienfreizeit

Die Marktoberdorfer Ferienfreizeit des Kreisjugendrings Ostallgäu bietet dieses Jahr 102 unterschiedliche Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren an. Sie findet in diesem Jahr schon zum 35. Mal statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisjugendrings (KJR).

Ferienlager in Eschers: Platz für 1491 Kinder und Jugendliche

Verteilt über die Ostern-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien können bei der Ferienfreizeit neben Tagesangeboten auch wieder die beliebten Ferienlager-Wochen in Eschers ausgewählt werden. Insgesamt stehen 1491 Plätze zur Verfügung. Wie die Verantwortlichen vom Kreisjugendring betonen, wird der Großteil des Programms von Ehrenamtlichen in den Jugendverbänden auf die Beine gestellt.

Im Programm enthalten sind seit Jahren gut angenommene Angebote wie der Märchenspaziergang, der Besuch eines Reiterhofs oder ein Tag bei der Feuerwehr sowie einige neue Programmpunkte. Beispielsweise bietet die neue Medienfachstelle des KJR eine Betreuungswoche an, in der sich alles um die eigene Produktion eines Kurzfilms geht. Im Fokus stehen dabei die Planung, der Dreh und das Schneiden. Die Filme können dann beim Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmfestival eingereicht werden.

Marktoberdorfer Ferienzeit: Plätze werden im Losverfahren vergeben

Die Anmeldung zur Marktoberdorfer Ferienfreizeit hat am Montag, 24. März, begonnen. Sie endet am Sonntag, 30. März um 18 Uhr. Besonders ist es in diesem Jahr, dass die Plätze im Losverfahren vergeben werden. Familien können sich also die ganze Woche über in Ruhe für die Veranstaltungen anmelden. Ausgelost wird laut Kreisjugendring dann am Montag, 31. März.

An dem Tag werden dann auch alle Kinder benachrichtigt, die Plätze bekommen haben. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch verknüpft werden können. Dies wird dann auch bei der Verlosung entsprechend berücksichtigt. Sind am Lostag noch Plätze bei Veranstaltungen frei, können diese bis kurz vor der Veranstaltung jederzeit gebucht werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Informationen, Programm, Registrierung und Anmeldung unter www.kjr-ostallgaeu.de oder unter: www.unser-ferienprogramm.de/kjr-ostallgaeu .