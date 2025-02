Noch keinen passenden Job? Marktoberdorfs Jobmesse macht's möglich!

Am Montagmorgen herrscht in der Werkstatthalle von Auto Singer geschäftiges Treiben. An einem der Fahrzeuge steht Artem. Auf den ersten Blick ist er von seinen Kolleginnen und Kollegen nicht zu unterscheiden. Und doch hat Artem eine besondere Geschichte. Es ist nämlich erst zwei Jahre her, dass der junge Mann vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland floh. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ohne einen Job. Doch dank Auto Singer nun mit einer Perspektive. Denn Artem ist seit September vergangenen Jahres einer von 52 Auszubildenden in dem Marktoberdorfer Unternehmen.

