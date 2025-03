Schuldenabbau und Schutzkonzept: Wie sich die Johannesgemeinde für die Zukunft aufstellt

Die evangelische Johannesgemeinde in Marktoberdorf ist eine recht rege Gemeinde. Dies zeigte sich in der diesjährigen Gemeindeversammlung, in der Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert auf das Gemeindeleben des vergangenen Jahres zurückblickte und auch aus dem Dekanat und der Landeskirche berichtete.

Der 2024 neugewählte Kirchenvorstand setzt sich aus sechs alten und sechs neuen Mitgliedern zusammen. 18,45 Prozent der Gemeindemitglieder beteiligten sich an der Wahl, berichtete der Pfarrer. Damit liegt die Wahlbeteiligung im Vergleich mit anderen Kirchengemeinden im oberen Drittel.

Johannesgemeinde Marktoberdorf hat viele Pläne für 2025

Inzwischen gibt es zwei Zwergerl- und Kindergottesdienste im Monat. Beim letzten Mal haben um die 18 Kinder unter fünf Jahren daran teilgenommen. Unter dem Beifall der Versammelten dankte Dinkel-Gassert den engagierten Mitarbeitern in diesem Bereich. Zudem bestehen für alle Altersgruppen – die 18– bis 40-Jährigen ausgenommen – Gemeinde-Angebote in Gruppen und Kreisen.

Der Pfarrer wies auch darauf hin, wie wichtig das Orgelspiel im Gottesdienst ist. Die notwendige Instandsetzung der Orgel sei deshalb auch recht schnell über die Bühne gegangen. Es seien keine Zuschüsse geflossen. Doch konnte die Instandsetzung mit Kosten von etwa 10.000 Euro komplett durch Spenden gedeckt werden. „Und wir sind dankbar, dass wir noch ein breites Band an Organisten haben“, betonte er. Zudem wurde die Kircheninnenraumsanierung abgeschlossen.

Schuldenabbau bei der Johannesgemeinde: Viel wird mit Spenden finanziert

Neben dem Schuldenabbau für das neue Gemeindezentrum besteht nun auch eine gewisse Notwendigkeit, den Kirchturm zu sanieren. Ein erstes Angebot dafür lautet auf 15.000 Euro – wenn nicht noch etwas Gravierendes hinzukommt. Denn der Zustand des Turms soll noch von einem Fachmann geprüft werden. In Angriff genommen können die Arbeiten nach Aussage des Pfarrers aber erst, wenn genügend Spenden dafür eingegangen sind.

Heuer wird gemeinsam mit dem Gemeindefest im Juli auch das 70-jährige Bestehen der Johanneskirche in Marktoberdorf gefeiert. Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mit dem Kirchenbau hier begonnen. Auch heuer wird es wieder ein Legobausteine-Wochenende geben. Der Osternachtgottesdienst findet um fünf Uhr morgens wieder auf der Buchel statt. Für Langschläfer gibt es auch noch einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche „mit einem großen Willkommen“ davor.

Sexueller Missbrauch in der Kirche: Schutzkonzept soll erarbeitet werden

Pfarrer Dinkel-Gassert erinnerte dann daran, dass leider auch die evangelische Kirche von sexuellem und geistigem Missbrauch betroffen war und ist. Das dafür erarbeitete Präventions-Konzept stehe vor dem Abschluss. Danach werden alle Menschen, die vor Ort für die Gemeinde aktiv sind, in dieses Schutzkonzept eingewiesen.

Ab 2026 müssen die Gemeindezentren komplett mit grünem Strom versorgt sein, teilte der Pfarrer weiter mit. Hier sei die Johanneskirche schon jetzt auf gutem Weg. Sie sei auch in der glücklichen Lage, eine ganze Reihe von Lektorinnen und Lektoren zu haben, von denen sogar noch die umliegenden Gemeinden profitierten, sagte er.

Er ging dann auch auf die Personal- und Pfarrstellensituation in Bayern und im Dekanat ein und verwies auf die Fusion der Kirchenkreise Augsburg, München/Oberbayern und Regensburg mit zwei Regionalbischöfen. Auch die evangelische Kirche verliere Mitglieder durch Austritt, was sich auch auf diese Bereiche künftig auswirken wird. Es werde eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden notwendig.