50 Jahre Marktoberdorf Weihnachtsmarkt: Wie mit zehn Buden alles begann

„Unerwarteter Andrang auf dem Oberdorfer Weihnachtsmarkt“ lautete am 16. Dezember 1974 die Schlagzeile in der Allgäuer Zeitung. Redakteur Köhler berichtete damals vom Marktoberdorfer Marktplatz. Dort feierte der Weihnachtsmarkt Premiere. Vor sage und schreibe 50 Jahren richteten die Stadt und der Aktionskreis Marktoberdorf nämlich das allererste Mal überhaupt einen Christkindlmarkt in der Ostallgäuer Kreisstadt aus. Die Initiatoren hatten wohl selbst nicht damit gerechnet, dass der Weihnachtsmarkt auf ein derart riesiges Besucherinteresse stößt. Es war so viel los, dass das stimmungsvolle Turmblasen beinahe unterging, ist im Artikel zu lesen. Und die Rede von Bürgermeister Lutz Vatter war erst möglich, nachdem noch schnell ein Polizeimegafon organisiert worden war. Kurzum: „Alles wollte bei diesem Ereignis dabei sein“, resümierte Köhler.

