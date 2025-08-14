Die radelnde Ärztin: Wie Julia Jedelhauser die Dolomiten erobert

In den Bergen fühlt sie sich am wohlsten. Sie sind ihre Heimat, ihr Lebensmittelpunkt und zugleich ihre Herausforderung. Mit dem Fahrrad versucht sie, sie zu bezwingen. Nach der Tour Transalp, die die Marktoberdorferin Dr. Julia Jedelhauser vor kurzem gewonnen hat, war der Giro delle Dolomiti die nächste Herausforderung. Diesem Rennen über fünf Etappen ließ sie den Kühtai Bergkaiser folgen, ein sehr anspruchsvolles Tagesrennen für Bergspezialisten, an deren Ende die „Bergkaiserin“ gekürt wird: erneut Julia Jedelhauser.

