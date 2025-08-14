Icon Menü
Julia Jedelhauser erobert die Dolomiten: So triumphiert die Ärztin aus Marktoberdorf bei zwei herausfordernden Radrennen

Sportlerin aus Marktoberdorf

Die radelnde Ärztin: Wie Julia Jedelhauser die Dolomiten erobert

Die Marktoberdorferin Julia Ledelhauser liebt Alpen und Radsport und verbindet beides in Perfektion. Was sie bei zwei anspruchsvollen Rennen erlebt hat.
Von Andreas Filke
    •
    •
    •
    Beim Radrennen Giro delle Dolomiti ging es auch hinauf die Seiser Alm. Mit im Spitzenfeld war Dr. Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf zu finden.
    Beim Radrennen Giro delle Dolomiti ging es auch hinauf die Seiser Alm. Mit im Spitzenfeld war Dr. Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf zu finden. Foto: www.fotostudio3.com

    In den Bergen fühlt sie sich am wohlsten. Sie sind ihre Heimat, ihr Lebensmittelpunkt und zugleich ihre Herausforderung. Mit dem Fahrrad versucht sie, sie zu bezwingen. Nach der Tour Transalp, die die Marktoberdorferin Dr. Julia Jedelhauser vor kurzem gewonnen hat, war der Giro delle Dolomiti die nächste Herausforderung. Diesem Rennen über fünf Etappen ließ sie den Kühtai Bergkaiser folgen, ein sehr anspruchsvolles Tagesrennen für Bergspezialisten, an deren Ende die „Bergkaiserin“ gekürt wird: erneut Julia Jedelhauser.

