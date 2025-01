Keine Aufzüge am Bahnhof: Behindertenbeauftragte fühlt sich „für dumm verkauft“

„In keiner Weise stellt mich der Brief zufrieden“, sagt Waltraud Joa. Sie sieht ihn eher als Vertröstung, denn Ärger und Frust darüber, dass am Marktoberdorfer Bahnhof in absehbarer Zeit keine Aufzüge gebaut werden sollen, sind bei der Beauftragten der Stadt für Menschen mit Handicap nach wie vor sehr groß. Geantwortet auf die Mängelliste hat ihr der DB-Konzernbevollmächtigte für den Freistaat Bayern, Heiko Büttner.

